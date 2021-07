Eerste borstvoedingsbank van België staat in Kortrijk: "Om het taboe rond borstvoeding te doorbreken"

Op de markt van Kortrijk staat vanaf vandaag de eerste borstvoedingsbank van ons land. Uit recente cijfers van Kind en Gezin blijkt dat bijna 75% van de West-Vlaamse mama's borstvoeding geeft aan hun baby. In 2014 zat dat cijfer nog onder de 70%. Daarom ontwierp Leda Devoldere van Atelier Leda uit Gent een bank, speciaal afgestemd om er gemakkelijk borstvoeding te geven aan de baby. Hiermee wil Elvie, de vzw voor vrouwvriendelijke zwangerschapsartikelen het taboe rond borstvoeden en afkolven in het openbaar doorbreken.

"De zitbank is zo ingericht dat je tijdens de borstvoeding ook met een vriendin of partner kan praten. Tussen de beide zitplaatsen is er ook plaatsje, waar de baby veilig kan liggen om te slapen of om eventueel een nieuwe pamper te krijgen. De bank is dus multifunctioneel ingericht voor alle mama's en papa's", vertelt ontwerpster Leda Devoldere. De borstvoedingsbank staat nog tot eind augustus op de Grote Markt in Kortrijk.