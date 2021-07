Eerste veroordeling in Hongkong op basis van de nieuwe veiligheidswet

Naar het proces werd reikhalzend uitgekeken door pro-democratie activisten in Hongkong. Normaal vinden strafzaken plaats in de aanwezigheid van een jury, maar dat is niet het geval bij processen op basis van de veiligheidswet. Volgens de regeringen van Hongkong en China was die veiligheidwet nodig om de rust te doen weerkeren in Honkong.