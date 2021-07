Eroticabeurs in Nekkerhal gaat niet door: "Het voelt niet goed om 15.000 bezoekers samen te brengen"

De Eroticabeurs in de Nekkerhal in Mechelen gaat dit najaar niet door. Net als vorig jaar is corona de spelbreker. De Eroticabeurs vindt plaats in oktober en de ticketverkoop was al gestart. De organisatie heeft dan toch besloten om de beurs te annuleren. “Er zijn nog te veel onzekerheden en we willen geen risico's nemen”, vertelt Nicole Martens van de Eroticabeurs.