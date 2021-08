Ex-judoka en -bondscoach Jean-Marie Dedecker trots op bronzen medaille van Matthias Casse

De Olympische Spelen blijven voor de vroegere bondscoach Dedecker belangrijk om te volgen. "Ik heb zelf 5 keer met judoka's op de spelen gestaan. We hebben met onze ploeg iedere Olympische Spelen minstens 1 kampioen gemaakt, behalve op de spelen van 1984. In 1980 scoorde Robert Van de Walle, in 1988 hadden we Ingrid Bergmans. Daarna haalde Heide Rakels in 1992 brons. En uiteindelijk hadden we het hoogtepunt van de Belgische judo in Atlanta in 1996, waar we 4 medailles mee naar huis konden nemen met goud voor Ulla Werbrouck, zilver voor Gella Vandecaveye, brons voor Marie-Isabelle Lomba. En uiteindelijk haalde ook Harry Van Barneveld brons. Niemand spreekt Harry aan omdat hij ooit Europees Kampioen was, maar wel over zijn 3de plaats op de spelen. Voor Casse is het nu misschien een domper, maar we mogen zeer trots zijn op zijn prestatie", beslist Dedecker bij Radio 2 West-Vlaanderen: