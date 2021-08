Extra controles op elektrische steps met zadel in Dilbeek: “Je hebt een nummerplaat en verzekering nodig"

Je moet ook minstens zestien jaar oud zijn om ermee te rijden. Bij bepaalde steps heb je ook een rijbewijs nodig. "Als de step tot 25 kilometer per uur gaat, is het een bromfiets klasse A en heb je dus geen rijbewijs nodig. Maar als de step tot 45 kilometer per uur gaat, is het een bromfiets klasse B en heb je dus een rijbewijs AM nodig." Daarnaast is het ook verplicht om een bromfietshelm te dragen en de steplichten altijd te laten branden.