"Fietsen door de heide" in Maasmechelen meteen een schot in de roos

Je zou kunnen zeggen dat Limburg een beproefd recept uit Hollywood kopieert. Na een succesvolle blockbuster volgt een sequel, en als het even kan nog een derde film en meer. Fietsen door het water en fietsen door de bomen waren al een groot succes die bezoekers lokten uit de hele wereld. Met fietsen door de heide wil Limburg een vervolg breien aan dit succesverhaal en de eerste cijfers zijn bemoedigend zegt gedeputeerde van toerisme Igor Philtjens (Open VLD): “In de eerste week na de opening telden we 15 000 bezoekers, daar zijn we heel blij mee.”

De heide staat nog niet in bloei. Zodra dat het geval is, wordt de route nog mooier en worden er ook nog veel meer fietsers verwacht. Igor Philtjens: “We hebben het knooppuntensysteem voor fietsers als eerste ontwikkeld 26 jaar geleden. Als we fietsers willen blijven lokken dan moeten we blijven investeren en innoveren.” Het traject van fietsen door de heide is 4 kilometer lang en de eyecatcher is een houten brug van 300 meter lang.