Supplementen voor zwangere vrouwen vaak overbodig en verkeerd gedoseerd, zegt Test Aankoop

Test Aankoop zoomde in de studie ook in op een specifiek supplement, namelijk dat van foliumzuur, omdat het het enige echte aanbevolen en noodzakelijke supplement is voor tijdens de zwangerschap. "Het valt veel goedkoper uit dan de samengestelde vitaminesupplementen (...) We hebben 32 foliumzuursupplementen onderzocht, maar 11 daarvan respecteren de aanbevolen dagelijkse dosis van 0,4 milligram. De andere zitten daarboven", aldus November. "En een te hoge dosis kan het tekort aan het vitamine B12 maskeren, wat vermeden dient te worden voor zwangere vrouwen. Het risico is klein, maar niet onbestaande", aldus November. Bovendien blijkt uit de studie van Test Aankoop dat ook maar 11 van de 32 onderzochte foliumzuursupplementen een (correct) notificatienummer hebben. Zo'n nummer komt er na goedkeuring van Volksgezondheid en is verplicht.