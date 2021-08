Twee gewonden na frontale botsing in Torhout

Deze middag reed een 77-jarige man met zijn Mercedes oldtimer in de smalle, landelijke Slingerstraat in Torhout. Ter hoogte van een bocht botste hij frontaal op een tegenligger, een bestuurder van 60 jaar oud. 1 van de 2 bestuurders week wellicht te veel af van zijn rijvak. Een landbouwer uit de buurt, die het ongeval zag gebeuren, verwittigde de hulpdiensten.



De 77-jarige man raakte lichtgewond aan zijn hoofd. Maar de andere bestuurder raakte zwaargewond aan het hoofd en verkeerde even in levensgevaar. In het ziekenhuis van Roeselare konden ze zijn situatie stabiliseren. Door het ongeval was de Slingerstraat tijdelijk versperd en moesten beide wagens getakeld worden.