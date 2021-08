Geen Wezemaalse wijnfeesten dit jaar: “We moeten ook aan de veiligheid van de mensen denken”

De Wezemaalse wijnfeesten zijn een begrip in het Hageland. De laatste zaterdag van augustus wordt het dorp van Wezemaal altijd omgebouwd tot een wijndorp met standen waar je kan proeven van de Hagelandse wijnen. Er komen elk jaar zowat 2.000 wijnliefhebbers op af.

Door de slechtere coronacijfers en de strenge maatregelen voor evenementen besliste de organisatie vzw Steenen Muur om de wijnfeesten ook dit jaar te schrappen. “We hebben samengezeten met onze burgemeester en daar werd beslist dat we niet met glazen mogen rondlopen”, zegt voorzitter Eduard Monsecour. “Bezoekers zouden dus niet met hun glas van stand tot stand mogen gaan. Dat is wel een probleem tijdens de wijnfeesten, want de bedoeling is dat mensen bij elke stand wijn kunnen proeven. Het zou zittend moeten gebeuren.”

Volgens Monsecour is het onmogelijk om de wijnfeesten zittend te organiseren. “We moeten dan tussen die standen heel veel ruimte voorzien en we zouden veel meer tafels nodig hebben. Daarnaast zouden we standen moeten weglaten en dus een selectie maken van wie mag komen en wie niet. Dat is niet gemakkelijk, want het zijn bijna allemaal mensen die al zestien jaar komen.”