Watersportbaan in Gent krijgt diepere bodem: "Op sommige plaatsen is die maar 60 centimeter diep"

Voor Patrick Rombaut, voorzitter van de Gentse roeivereniging, komen de baggerwergen geen moment te laat. "Aan de kanten was de bodem al bijna zichtbaar. In de loop der jaren is er ook al heel wat materie in de bodem belandt, waardoor die hoger wordt. Denk maar aan de vele blaadjes van bomen die in het water vallen of het vele stof dat in het zand terechtkomt."