Graafwerken aan station Merelbeke kunnen oude bommen blootleggen: "We hebben een evacuatiezone ingesteld"

In Merelbeke zelf zijn geen opvangcentra voorzien, want zij bevinden zich niet in zo'n evacuatiezone. "Maar bij ons is er wel een schuilzone", zegt schepen Luc Van Huffel (Open VLD). "Dat is eigenlijk de tweede zone die vanaf 275 meter tot maximum 800 meter reikt ten opzichte van de plek waar de bom gevonden is. Dat houdt in dat daar aan mensen zal gevraagd worden om binnen te blijven. "

Momenteel zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat er effectief bommen liggen.