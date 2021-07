Het Dierenthuisje in Geel bezorgt na 1,5 jaar kat terug aan baasjes: "We stonden hier allemaal te wenen"

Dorus is een kat van 11 jaar oud met diabetes die anderhalf jaar geleden werd binnengebracht in Geel. “Toen we Dorus hebben gevonden aan een glascontainer was hij in een erbarmelijke staat. Hij was helemaal uitgedroogd en zijn vacht was geklit tot aan zijn vel. We konden hem zelfs moeilijk scheren, omdat zijn vel zo dun was door de diabetes", vertelt Keyser. "De diabetes is ondertussen onder controle door de insulinespuiten en medicatie en Dorus stelt het goed.”