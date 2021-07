"Superwoman, maar ook maar een mens": wat kan mentale tik van wereldtopper Simone Byles op Olympische Spelen verklaren?

Op zo'n moment is het volgens Jannes belangrijk om gehoor te geven aan je eigen lichaam: "Dat is een rode vlag, als je dan verder zou gaan kan je jezelf in gevaar brengen. Ook fysiek." Ook Mys maakte dat mee toen ze jong was: "Ik had op mijn zestiende ook last van blokkades, iets wat ik heel moeilijk kon controleren."