Was wetenschapper Nikola Tesla een Kroaat of een Serviër? Euromunten doen discussie tussen Balkanlanden oplaaien

Was Nikola Tesla nu een Serviër of een Kroaat? Het antwoord is niet zo zwart-wit. De wetenschapper is in 1856 geboren in het dorpje Smiljan, toen nog deel van Oostenrijk-Hongarije. Vandaag ligt die regio in het huidige Kroatië. Tesla was het kind van Servische ouders. Hij heeft dus banden met beide landen, al heeft hij tijdens zijn leven amper tijd doorgebracht in Servië.

Daar komt ook nog bij dat Tesla op 28-jarige leeftijd verhuisde naar de Verenigde Staten, waar hij ook de Amerikaanse nationaliteit aannam. Hij stierf in 1943 in New York City, maar zijn assen worden bewaard in Servië.

Tesla zelf zou misschien verward zijn door de heisa. "Ik ben even trots op mijn Servische afkomst als op mijn Kroatische vaderland", schreef de uitvinder in 1936.