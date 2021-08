Maasbrug in Maaseik vanaf vanmiddag weer open voor alle verkeer

De Pater Sangersbrug, zoals de Maasbrug in Maaseik heet, wordt sowieso gerenoveerd, waarschijnlijk in 2022. Daarover is volgende maand een overleg gepland, zegt burgemeester Johan Tollenaere. "Ik verwacht wel dat er op Vlaams niveau toch eens goed nagedacht wordt over deze “flessenhals”. De Maas wordt hier eigenlijk te veel gedwongen én de pijlers zijn eigenlijk niet het beste idee met de nieuwe kennis van zaken. Of de geplande doorlaatconstructie naar de Heerenlaakplas dat allemaal kan opvangen is de grote vraag. Hierover gaan we in augustus aan tafel met de Vlaamse Waterweg. "