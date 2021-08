Martine uit Scherpenheuvel-Zichem kweekt soja in haar tuin: "We willen nagaan of we ook in Vlaanderen soja kunnen telen"

Martine is geen professionele sojateler, maar een verzekeringsadviseur. Ze is een van de 1.000 kandidaten van het burgerwetenschapsproject ‘Soja in 1.000 tuinen’ van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). "Dat is de enige manier waarop wij kunnen kijken of we soja op een duurzame manier kunnen introduceren in Vlaanderen zonder stikstofbemesting”, zegt Lena Vlaminck, onderzoeker aan het VIB.