Judoka Matthias Casse heeft zijn kamp voor het brons gewonnen tegen de Georgiër Grigalasjvili. Ons land heeft daarmee een tweede medaille beet op de Olympische Spelen. Al was Casse wel naar Tokio gekomen als favoriet voor goud in de categorie tot 81 kg. Lees er alles over bij onze collega's van Sporza.