Uitgedroogd moeras de Rode Del in Arendonk wordt hersteld: "Hopelijk keert de zeldzame roerdomp terug"

Een van de diersoorten die bedreigd worden in de Rode Del is de roerdomp (zie foto hieronder). "De roerdomp is een mysterieuze reiger die vroeger in het gebied zat", vertelt Naedts. "De vogel maakt zijn nest in het water, zodat er geen roofdieren aan kunnen, maar als het moeras niet nat is, zal hij daar uitsterven." Het moeras is ook een perfect leefgebied voor de bruine kiekendief en de grote modderkruiper.

