Na het water, de ratten: dieren die vloedgolf overleefden, zoeken voedsel en nieuwe nestplaats in Verviers

Het water is er nog maar net weggetrokken wanneer de volgende uitdaging zich aandient op de oevers van de Vesder: ratten. "Knaagdieren kunnen de ziekte leptospirose overdragen nu ze rondzwerven en overal besmette urine achterlaten. De bacterie dringt bij de mens binnen via beschadigde huid of slijmvliezen", waarschuwt Marie Burton van Artsen zonder grenzen bij het RTBF-radioprogramma La Première.

Het goede nieuws is dat er geen rattenplaag is. "Er zijn zelfs ratten verdronken in de overstromingen, maar de overlevers komen nu wel boven de grond nadat hun nestplaats en voedingsvoorraden zijn weggespoeld", zegt technisch directeur bij Anticimex Gert Vandecruys. Anticimex is een bedrijf gespecialiseerd in de beheersing van ongedierte zoals ratten.