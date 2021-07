Na meer dan 1 jaar weer shuttlebussen tussen Brugge en de luchthaven van Charleroi

Vanaf vrijdag zullen er elke dag 9 bussen vertrekken vanuit Brugge met als bestemming de luchthaven van Charleroi en terug. Volgens Philip Pierins, schepen van Toerisme (Vooruit), is dat goed nieuws voor het toerisme in Brugge: "Het busbedrijf Flibco is een goede medespeler en vormt een mooie bijdrage voor het toerisme in Brugge. We blijven duimen dat alles nu weer wat normaal wordt. Ik hoop dat er terug meer beweging in het toerisme komt tussen de verschillende steden. Maar voor het toerisme in Brugge is dit een eerste teken dat alles terug wat normaler begint te worden."

De verbinding met Charleroi is zeker niet onbelangrijk voor Brugge. "Daarom zitten we in onderhandelingen met Flibco om eventueel het aantal bussen tussen Brugge en Charleroi nog iets op te trekken. We willen vooral kijken hoe we de ervaring van de toeristen in de toekomst kunnen verbeteren", besluit schepen Pierins.