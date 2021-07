Ruimte voor natte natuur in Bilzen: "Vijvers en rivieren omgevormd om klimaatbuffer te maken"

Vorige zomers waren erg droog, deze zomer is dan weer bijzonder nat. Een maatregel die voor beide weersomstandigheden effect heeft, is meer ruimte geven aan natte natuur, en dat gebeurt momenteel in Bilzen. In het natuurgebied De Motmolen - een beemdgebied tussen Alden Biesen en het centrum van Bilzen - wordt een vijver weer omgevormd tot natuurlijke vijver. Daarnaast wordt ook een rietveld gevarieerder gemaakt. Dat gebeurt om van het gebied een soort klimaatbuffer te maken.



Joke Rymen van Regionaal Landschap Haspengouw legt uit waarom: "Op het moment dat er veel neerslag valt, zoals de voorbije dagen, dan blijft het water in die laagtes hangen, zonder dat er gevaar is voor directe omgeving. De bodem werkt dan een beetje als een spons", vertelt ze. " Moest het plots droog worden, dan is er alsnog genoeg vocht in de bodem."

Op het plankenpad dat vlak naast het gebied loopt kunnen wandelaars de beheerswerken bekijken.