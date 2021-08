Olympisch kampioen Tom Pidcock binnenkort gehuldigd in Merchtem: “We hebben iets kunnen bijdragen aan die gouden medaille”

Merchtem wil Tom Pidcock en zijn trainers daarom binnenkort huldigen. “We willen een huldiging van Tom Pidcock, maar ook van Kurt en Michel Bogaerts.” Wanneer dat zal plaatsvinden, moet de gemeente nog bekijken. "We zouden dat graag combineren met een andere festiviteit. Merchtem Kermis lijkt ons een ideaal moment. Het zal er natuurlijk van afhangen of ze in het land zijn of niet, maar we gaan zeker een gepast moment vinden.”