Opletten voor phishingmails over covidcertificaat

Phishing is een vorm van internetfraude. Mensen worden naar een valse website gelokt, die een kopie is van de echte website. Daar loggen ze dan nietsvermoedend in, en geven zo persoonlijke gegevens in.

In dit geval lijkt de mail van het Agentschap Zorg en Gezondheid te komen, met vermelding van logo, campagnebeeld en ondertekening door administrateur-generaal Dirk Dewolf. Met een frauduleuze link proberen deze mails jouw persoons- en bankgegevens los te krijgen. Het is belangrijk om niet op de links in de mail te klikken.