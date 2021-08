Ouders van turnster Lisa Vaelen volgen olympische finale op groot scherm: “Hadden al vliegtuigtickets, maar corona gooit roet in het eten”

Om kwart voor één deze middag is het zover. Dan staat het Belgische turnteam in de finale van de Olympische Spelen in Tokio. “We vinden het jammer dat we er niet bij kunnen zijn”, zegt papa Herman. “Normaal gaan we altijd mee naar de wedstrijden. We hadden zelfs onze vliegtuigtickets en onze hotels al geboekt. Maar corona heeft daar een stokje voor gestoken.”