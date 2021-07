Historisch proces van start tegen kardinaal die geld voor de armen gebruikte voor investering in luxe-vastgoed  

Vandaag wordt Angelo Becciu (73) verwacht in de rechtbank van Vaticaanstad. De ooit machtige kardinaal leidde van 2011 tot 2018 het secretariaat voor Algemene Zaken in Vaticaanstad, zowat het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Curia, de centrale overheid van de Rooms-Katholieke Kerk. In die functie was hij betrokken bij financiële investeringen die de Kerk wereldwijd doet om geld in het laatje te brengen. Bij een investering in Londens vastgoed zou de kardinaal gesjoemeld hebben en geld uit onder meer het liefdadigheidsfonds van de paus misbruikt hebben.