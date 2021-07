"Mensen komen om een wonde te verzorgen, ze gaan zitten... en dan komen de tranen": de mentale impact van de watersnood

"Luisteren, veel luisteren..." Dat is wat de slachtoffers nu nodig hebben van de hulpverleners, vertelt dokter Jamart. Hij probeert zoveel mogelijk patiënten te bereiken. Dat doet hij op de fiets, omdat nogal wat straten niet te bereiken zijn met de wagen. "Mensen hebben me nodig om een voorschrift te vernieuwen of om een wonde te verzorgen. Ze gaan zitten, we zwijgen even... En dan komen de tranen", vertelt Jamart. "Dit gaat volgens mij nog weken, of zelfs maanden duren."