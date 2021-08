Reuzenkameleon in Knokke-Heist is kunstwerk én glijbaan

De reuzenkameleon op het Van Bunnenplein in Knokke-Heist is het kunstwerk "Ask the Animals, and They Will Teach You" van de Engelse artiest Jeremy Deller. De kameleon staat op een sokkel en zijn staart steunt op de grond. Daarin is er een trapje waarlangs kinderen door het dier kunnen kruipen. Vanuit de muil kunnen ze naar beneden op de lange tong die een glijbaan is. De kunsttriënnale Beaufort 21 is al 2 maanden bezig, maar de kameleon is er nu pas. Er zat wat vertraging op de levering onder andere door de coronacrisis.