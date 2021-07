Zanger Mike Howe van Amerikaanse metalgroep Metal Church overleden

Howe zag het levenlicht op 21 augustus 1965 in Taylor in de staat Michigan. In 1988 verving hij David Wayne als zanger van Metal Church. Die groep heeft volgens kenners een grondleggende invloed gehad op het subgenre trash metal.

Volgens loudwire.com had zijn komst meteen een impact. Hij was een eerste keer frontman tussen 1988 en 1995 waarbij Howe meewerkte aan albums als "Blessing in Disguise" (1989), "The Human Factor" (1991) en "Hanging in the Balance" (1993).

Hij nam echter afcheid van de muziek om een gezin te stichten en als timmerman aan de kost te komen. In 2015 voegde Howe zich weer bij Metal Church, met wie hij nog "XI" (2016), "Damned If You Do" (2018) en "From the Vault" (2020) maakte.

De zanger overleed gisteren in zijn woning in het Californische Eureka. Een doodsoorzaak is niet meegedeeld.