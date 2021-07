Rode Kruis-Vlaanderen voert aantal crisisvrijwilligers op naar 200 per dag in door noodweer getroffen gebied

"Onze opgeleide vrijwilligers zullen mee de coördinatie opnemen om samen met de crisisvrijwilligers ter plaatse taken uit te voeren. De enorme solidariteit die we voelen is echt hartverwarmend. We zullen de vrijwilligers nog hard nodig hebben, niet alleen nu, maar ook de volgende weken en maanden en we hopen dat we ook dan op de vrijwillige inzet mogen rekenen," besluit Ann Jansen.