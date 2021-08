Sint-Martens-Latem houdt zandzakjes klaar tegen wateroverlast

"Er is geen reden tot paniek", benadrukt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele van Sint-Martens-Latem. "Maar we willen wel alert zijn. Als je ziet wat er in de Ardennen is gebeurd, dan weet je dat een wolkbreuk voor serieuze wateroverlast kan zorgen. "

"Het heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met de Leie hier. Ik zie dat het waterpeil goed is", gaat de burgemeester verder. "Maar er zijn hier bij ons in de gemeente toch wel enkele plekken waar er bij hevige regen mogelijke wateroverlast kan zijn. Dat komt omdat de rioleringen het water niet voldoende kunnen slikken. Maar ook omdat sommige delen van Sint-Martens-Latem lager liggen en omdat sommige huizen zo gebouwd zijn, dat er gemakkelijk water in de garage kan lopen. Dus we willen de inwoners op hun gemak stellen, en dus kunnen ze zandzakjes krijgen."

De inwoners van Sint-Martens-Latem kunnen de zandzakjes ophalen in het recyclagepark van de gemeente.