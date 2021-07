Sojaplanten uit 1.000 Vlaamse tuinen naar het lab: "Onderzoeken waar soja het best groeit"

"In deze eerste fase willen we in kaart brengen waar in Vlaanderen er welke bacteriën nu al in de bodem zitten die de soja goed kunnen helpen groeien", zegt Vlaminck. "Bedoeling is om op termijn toepassingen te ontwikkelen die de opbrengst van sojateelt te vergroten om op een duurzame manier soja te kunnen telen in Vlaanderen."

Nu importeert ons land elk jaar zo'n 800.000 ton soja, vaak vanuit Zuid-Amerikaanse landen waarvoor grote delen regenwoud worden gekapt. Soja wordt vooral gebruikt voor veevoer, maar de bonen bevatten ook veel plantaardige eiwitten waardoor het ook gebruikt wordt als vleesvervanger, in olie, yoghurt of als sojadrank.