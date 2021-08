Spanning te snijden in Gentse Topsporthal tijdens teamfinale turnen

Aan de steun vanuit het thuisfront zal het zeker niet gelegen hebben. Bij iedere Belgische oefening schreeuwden de turnsters en trainers hen toe. “Duuuuuw!”, “Komaan!” Het enthousiasme kon niet op en bij elke oefening zat iedereen in de Topsporthal te nagelbijten. Dat was nog meer het geval wanneer de wifiverbinding plots wegviel en het beeld op het kleine tv'tje stil kwam te staan.

“We hebben heel veel stress, zeker na die goeie prestaties tijdens de kwalificaties”, zegt Jade Van Steenkiste. “We wilden in Tokio zijn om voor hen te supporteren, maar dat gaat nu niet door Covid. Nu proberen we hier zo veel mogelijk te doen om hen op die manier zo veel mogelijk steun te geven.” Van Steenkiste miste de spelen na een vervelende operatie in april. “Het is toch met een dubbel gevoel dat ik nu kijk. Je wil er zelf natuurlijk ook staan, maar ik ben superblij voor de meisjes. Ik heb er echt van af gezien dat ik door die operatie moest afhaken, maar achteraf gezien was het de beste keuze. Nu zet ik alles op Parijs.”