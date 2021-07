Maandenlang vast op Ever Given-containerschip, maar containerbar voor strandbar in Zeebrugge bijna op bestemming

De Ever Given, het enorme containerschip dat enkele maanden geleden het Suezkanaal 6 dagen lang blokkeerde, zal donderdag aankomen in de haven van Rotterdam. Het schip kreeg eindelijk toestemming van de Egyptische overheid om te vertrekken, nadat er een akkoord was gesloten over een schadevergoeding. Ook de nieuwe barcontainer van strandbar New Beaufort in Zeebrugge komt nu eindelijk dichterbij.

"Simpel gezegd is dat een container, die compleet werd omgebouwd tot een bar. Het enige wat ermee moest gebeuren, was de container op het strand plaatsen en de stekker insteken. En dan kon onze zomer beginnen", zegt zaakvoerder Jean-Pierre Duhayon. Het zal nog een tijdje duren vooraleer hij de containerbar in ontvangst zal kunnen nemen. "Het is niet zeker of de containers onmiddelijk vrijgegeven zullen worden. Normaal moet de barcontainer eerst gecontroleerd worden, samen met 19.000 andere containers. Dus het kan misschien nog weken duren."

Waarschijnlijk zal de nieuwe barcontainer pas volgend jaar op het strand van Zeebrugge staan. "Door de problemen met de Ever Given hebben we als strandbar een oplossing moeten zoeken. We hebben uiteindelijk een andere container kunnen krijgen, maar die heb ik zelf nog volledig moeten inrichten. We kunnen nu ten minste opendoen, maar dat plan heeft heel wat moeite en bijkomende kosten veroorzaakt", vertelt uitbater Duhayon.