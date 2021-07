Tolerantiemarge voor verkeersboetes verdwijnt: krijgen we vanaf nu boete als we 1 km/uur te snel rijden?

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil de verkeersveiligheid verhogen door flitscamera's en trajectcontroles voortdurend actief te maken, én door tolerantiemarges voor boetes af te schaffen. Maar wat betekent dat: de tolerantiemarge? Krijgen we vanaf nu een boete als we 121 kilometer per uur rijden waar we maar 120 kilometer per uur mogen rijden?