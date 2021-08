Eerste turnclub van Nina Derwael kijkt op groot scherm naar teamfinale: "Later wil ik ook naar de Olympische Spelen."

Nina Derwael begint de teamfinale aan de balk. Met ingehouden adem kijkt een dertigtal leden en sympathisanten van Sta Paraat naar de oefening. Bij de mooie afsprong volgt gejuich. Een eerste klip genomen. De balk blijkt uiteindelijk niet de beste discipline van de Belgische meisjes maar toch zijn ze hier erg trots. “Het is heel mooi dat ze de teamfinale hebben bereikt. De vijfde plaats in de kwalificaties was eigenlijk onverhoopt. Vandaag verwachten we niet meteen een medaille maar zondag zeker wel,” klinkt het.

Erg jonge turnsters kijken met argusogen naar het scherm. Mie ziet dat Nina goed is: “De balk is haar beste nummer niet, dat is de brug met de ongelijke leggers. Daar heeft ze zelfs haar eigen beweging die haar naam draagt. Later wil ik ook naar de Olympische Spelen en ik zou ook graag een beweging hebben die naar mij wordt genoemd.” De Olympische droom van Nina, Jutta, Lisa en Maellyse doet meteen verder dromen bij de jongere generatie. Afspraak in Parijs of Los Angeles?