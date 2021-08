Voorbereidingen Ommegangstoet Lier volop bezig: "Sloep van 1928 op praalwagen"

Een van die praalwagens is 't Schip van 's Lands Welvaren. De sloep is volledig gerestaureerd. "Alles, ook het touwwerk, wordt volledig vernieuwd zoals het vroeger was", vertelt Vanthournout. "Er was wel wat schade aan de bodem en aan de zitbanken. Die zijn al hersteld en we gaan er nu voor zorgen dat de veiligheid op de boot ook volledig in orde is." De ommegangstoet trekt op zondagen 2 en 9 oktober door de Lierse straten.