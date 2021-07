Code geel voor het hele land, nog hele week kwakkelweer

Donderdag valt er lokaal nog wat lichte regen of een bui, maar er zijn ook vaak droge momenten met enkele opklaringen. Het is echter vaak zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. De wind waait matig, aan zee vaak vrij krachtig, uit het zuidwesten.

Vrijdag verwachten we wat regen, voornamelijk in het westen en het noorden van het land. Het is droger in het centrum en vooral in het oosten van het land. Het blijft fris met maxima tussen 17 en 21 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest, ruimend naar west.