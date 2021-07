Wolven slaan opnieuw toe in Helchteren: 5 dode schapen en 4 ernstig verwond

De kudde stond binnen een wolfproof omheining. "De boswachter had die gisterenochtend nog helemaal gecontroleerd en alles was in orde, maar toch zijn ze er op een of andere manier in geraakt", zucht Schouteden. De wolven hadden de schapen vrijdagochtend al in het oog. "Toen Toon de schapen vrijdagochtend van de boerderij naar het militair domein bracht, heeft een wolf de kudde gevolgd, hij had bijna een schaap te pakken, we hebben de kuddebeschermingshonden er moeten op loslaten om die wolf af te schrikken. En dan nog bleef hij hen volgen op 50 meter afstand."