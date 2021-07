Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zegt "neen" tegen woonproject in Assebroek 

“Investeren in woningen in gebieden met overstromingsrisico is investeren in je eigen miserie", zegt minister Zuhal Demir. "De klimaatverandering is er. We gaan ons moeten aanpassen. We willen geen mensen in miserie brengen. We willen wel voldoende grondwater en natuur."

De stad Brugge is niet blij met het beroep dat de minister aantekent tegen de verkavelingsvergunning. "We hebben de vergunning goedgekeurd, omdat we een positief advies kregen van de Vlaamse Milieumaatschappij", zegt de schepen van Ruimtelijke Ordening in Brugge, Franky Demon (CD&V). "Dat is een dienst die aangestuurd wordt door de minister zelf. Zij keurt nu dus iets af, dat eerst door haar eigen mensen is goedgekeurd. Dit zet de lokale overheden voor blok. Ik hoop dat minister Demir zeer snel duidelijkheid brengt in de vorm van wetgeving. Als zij zegt dat er niet meer gebouwd kan worden in signaalgebieden, dan is dat zo. Mijn steun krijgt ze. Maar ze moet niet eerst zeggen dat het kan, om daarna op bepaalde beslissingen terug te komen. Zo zet ze ons voor schut."