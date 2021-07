30 jaar geleden tekenden VS en Sovjet-Unie grootste ontwapeningsakkoord ooit: hoe staat het vandaag met kernontwapening?

Dat dat niet gebeurt, komt ook omdat de VS en Rusland met erg grote voorsprong de koplopers inzake nucleaire bewapening blijven met elke ongeveer 1.500 actieve kernkoppen en ongeveer 5.500 in reserve. Elk hebben die dus meer kernbommen dan alle andere kernmachten samen. Zelfs China is een nucleaire "dwerg" met iets meer dan 300 kernwapens, ongeveer evenveel als Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk zou er 225 hebben, India en Pakistan elk 160, Israël 90 en Noord-Korea enkele tientallen.

Een extra probleem is Iran dat na de Amerikaanse uitstap uit het nucleaire akkoord van 2015 de bepalingen van dat verdrag overtreedt en op weg is om een eigen kernbom te ontwikkelen. Mocht dat gebeuren, zou dat niet enkel tot een confrontatie met Israël of de VS kunnen leiden, maar zouden ook andere landen in de regio zoals Saudi-Arabië nucleaire ambities gaan koesteren en dan is de verdere verspreiding van kernwapens wellicht niet meer tegen te houden.