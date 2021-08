Asielzoekers bouwen mee aan tijdelijke klaslokalen in Herent: "Eerste stap naar de arbeidsmarkt"

De asielzoekers kregen enkele dagen een basisopleiding bij ramen- en deurenfabrikant Verona.pro. Ze kregen uitleg over materialen, het bouwplan en leerden de begrippen in het Nederlands en hun moedertaal. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kwam een kijkje nemen in Herent. "Dit is een geweldig project", vindt hij. "Ik vind het heel belangrijk dat we asielzoekers aan het werk krijgen. Gemiddeld moeten die mensen een jaar lang wachten op een antwoord op hun aanvraag, maar er wordt in die periode nog te veel gewoon gewacht. Ze leren hierdoor extra competenties aan. De beste manier om je te integreren in België is door naar buiten te komen, Nederlands te praten en de werkethiek in ons land te leren kennen."