Eva De Roo sprak Billie Eilish over langverwachte tweede plaat: "Nieuwe muziek is als therapie, samen met mijn broer"

Of Eilish gelukkiger dan ooit is, zoals ze met de titel van haar tweede plaat letterlijk beweert, betwijfelt ze. "Emoties evolueren, en dat is ok. Pukkelpop, dat was een piekmoment in mijn leven. Een echt hoogtepunt. Ik voelde me toen helemaal mezelf: zelfzeker, blij en vrij. Die periode zal ik voor altijd koesteren", zegt ze daarover.

"Door corona zitten we nu allemaal in een vreemde fase in ons leven. Als we de draad weer kunnen oppikken, dan hoop ik dat me snel weer zo krachtig voel als toen", zegt de zangeres, die er - zoals veel artiesten - vooral naar uitkijkt om haar nieuwe nummers live te spelen voor een publiek.

"Ik maak muziek om emotionele dankbaarheid te voelen bij een publiek, niet voor eventuele prijzen. (Eilish heeft nochtans al 7 Grammy's gewonnen, red.) Een show spelen voor duizenden mensen, en hen zien meezingen: daar doe ik het voor."

Goed nieuws voor de Belgische fans, want Billie Eilish staat op 28 juni 2022 in het Sportpaleis. En daar hoort opnieuw een babbel met Eva De Roo bij, hebben ze nu al afgesproken.