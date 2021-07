Teler uit Bilzen geeft gratis bessen weg uit protest tegen buitenlandse bessen in de supermarkten

Wat de fruitteler ook boos maakt is dat iedereen de mond vol heeft van het milieu en het klimaat, maar dat nu toch volop bessen geïmporteerd worden. "Iedereen is bezig met die ecologische voetafdruk, waarom moeten we dan met een schip blauwe bessen gaan halen. Terwijl we ze hier plukken, in Gruitrode verpakken en ze morgen in de winkel leggen." Hij vraagt dan ook dat de grote supermarkten nu eindelijk eens kiezen voor de duurzame en korte keten.

Om zijn boodschap kracht bij te zetten gaat Molenaers zaterdag doosjes vers geplukte blauwe bessen en frambozen een hele dag gratis weggeven. Iedereen die langskomt aan zijn fruitkraam Het Hofke in Meershoven kan gratis twee doosjes meenemen.