Binnenkort opnieuw Kriekbier van kriekelaars uit Schaarbeekse tuinen: “Dit wordt een echt lokaal bier” 

De Bûûmplanters startten tien jaar geleden met het planten van kriekelaars in de tuintjes van Schaarbekenaren. “Die beginnen nu vruchten te dragen. We hebben al 20 kilo kunnen oogsten.” Daarmee zal nu in samenwerking met de Schaarbeekse brouwerij Brasserie de la Mule bier worden gebrouwen.

De Schaarbeekse krieken zijn uniek omwille van hun aroma, zegt Youri Bellemans. “Het is een vrij specifieke smaak in vergelijking met andere variëteiten van krieken. Het is een zure kriek met een touch van amandel. Dat proef je ook in het bier dat ermee gebrouwen wordt.”