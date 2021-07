Brussel hinkt achterop in vaccinatiecampagne: "Lokale maatregelen dringen zich nu op"

"Die vaccins zijn efficiënt en veilig", zegt Noppen. "We moeten daarover goed informeren." Noppen blijft erbij: hij vindt dat het personeel in de zorginstellingen verplicht moet worden om zich te laten vaccineren.

"In de eerste plaats gaat mijn bezorgdheid naar het zorgpersoneel", zegt ook Boudewijn Catry. Maar hij is minder voortvarend. "Ik zou voorstellen om meer in dialoog te gaan. Dat zijn geschoolde mensen met een wetenschappelijke achtergrond." Catry hoopt velen van hen over de streep te trekken door hen te laten kiezen welk vaccin ze willen. "Het personeel krijgt zo beslissingsrecht terug."

De vaccinatiegraad in de Brusselse woonzorgcentra ligt nog altijd onder de 50 procent, en dat is een risico voor bewoners en bezoekers. "We mogen dat niet tolereren", vindt Marc Noppen.

Er wordt momenteel bekeken wie in de zorg nog niet is gevaccineerd. "Dat volledig in kaart brengen, is niet zo eenvoudig", zegt Catry. "Ik denk wel dat er een algemene vaccinatiegraad voor het ziekenhuis kan worden gegeven."