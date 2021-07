China rolt de rode loper uit voor een delegatie van de Afghaanse talibanrebellen

Vandaag is een delegatie van negen toplui van de fundamentalistische rebellen in de Chinese havenstad Tianjin ontvangen door Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Het is opvallend dat een dergelijk hooggeplaatste Chinese leider de taliban ontvangt. Even opvallend is dat de taliban zich blijkbaar niet storen aan de onderdrukking van de islamitische minderheden zoals de Oeigoeren en Kirgiezen in de Chinese regio Xinjiang.