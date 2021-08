Voka Limburg ziet economie stilvallen: "Maar Limburgse bedrijven blijven investeren"

Veel werkgevers blijven wel investeren en willen hun bedrijf verder uitbouwen, maar ze vinden daarvoor niet voldoende personeel. Uit een bevraging van SD Worx blijkt dat het aantal arbeidsplaatsen het laatste half jaar met 1,19% steeg in Limburg. "We zien dat we qua vacatures op hetzelfde niveau zitten als voor de coronacrisis", zegt Kris Claes van Voka Limburg. "Maar tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die inactief of tijdelijk werkloos zijn. Een tweede probleem blijft natuurlijk de toelevering en kostprijs van grondstoffen."