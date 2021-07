Kinderen tussen vijf en elf die ernstig risico lopen om zwaar ziek te worden of te overlijden aan een coronabesmetting komen voortaan in Israël in aanmerking voor een coronaprik. Dat heeft het Israëlische ministerie van Volksgezondheid aangekondigd. Het gaat dan bijvoorbeeld over kinderen met obesitas of hart- of longproblemen.

In een memo aan zorgverstrekkers werd benadrukt dat het niet de bedoeling is om een uitgebreide vaccinatiecampagne voor kinderen van die leeftijd op poten te zetten. Het plan is ook om het aantal doelgroepen voor dergelijke vaccinaties laag te houden.

Kinderen onder de negen jaar maken momenteel de grootste groep besmettingen uit in Israël. Ze zijn goed voor tien procent van alle besmettingen in het land. Het aantal coronabesmettingen in Israël stijgt pijlsnel. Dinsdag werden 2.112 nieuwe infecties opgetekend, dat is het hoogste aantal sinds midden maart. De meeste besmettingen worden er veroorzaakt door de besmettelijkere deltavariant.

Meer dan 57 procent van alle Israëli's is volledig ingeënt. In de leeftijdscategorie tussen 10 en 19 jaar daalt dat cijfer wel naar 1 op de 3.