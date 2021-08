Burgemeester van Knokke-Heist vraagt inwoners om zelf zandzakjes te voorzien bij overstromingen

Na de overstromingen en hevige regenval van maandag roept burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) de inwoners op om in de toekomst zelf zandzakjes in huis te halen voor het geval het nog eens zou overstromen. Maandagvoormiddag viel er daar in 1 uur tijd maar liefst 70 liter water per vierkante meter. Doordat de riolering het water niet meer kon slikken, kwamen heel wat straten en huizen in Knokke-Heist onder water te staan. De brandweer kreeg die voormiddag meer dan 200 oproepen om kelders leeg te pompen en zandzakjes rond te brengen.

"De brandweer helpt, maar kan niet overal tegelijkertijd zijn", zegt burgemeester De Groote. "Daarom willen we nu met de gemeente mensen sensibiliseren om zelf vooraf zandzakjes te kopen. Zo kunnen zij, wanneer er in de toekomst hevige regenval voorspeld wordt, al het meest noodzakelijke doen. Afgelopen maandag bevonden we ons in een situatie van overmacht. Op sommige plaatsen viel er tot 70 liter water per vierkante meter op een héél korte periode. Als je weet dat de riolen maar 30 liter water aankunnen, dan kunnen we op het moment zelf daar niets aan doen." De gemeente bekijkt of ze voor zandzakjes eventueel een groepsaankoop kan organiseren.