De Menenpoortplasser is geïdentificeerd: "Gebrek aan respect voor het monument"

Afgelopen zondag deelde een Oost-Vlaamse jeugdbeweging een foto op Facebook van een onbekende man die stond te wildplassen tegen de Menenpoort in Ieper. Het herdenkingsmomnument is een herinnering aan de Britse gesneuvelde soldaten en de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De foto van de plassende man circuleerde sinds zondagavond op sociale media en lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. De man in kwestie werd door de politie geïdentificeerd. De 60-plusser uit Ieper krijgt nu een GAS-boete van hoogstens 70 euro.

"Binnen de politiezone werd de man meermaals herkend en nu zijn we druk bezig met de camerabeelden te controleren", zegt korpschef Kenneth Coigné. "Wildplassen gebeurt nu en dan eens, maar dit is een teken van gebrek aan respect voor een monument dat toch heel wat betekent in de regio. Soms wordt er wel eens in een struik of tegen een boom geplast, maar tegen openbare gebouwen gebeurt amper. Zeker niet tegen de Menenpoort."